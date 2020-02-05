День влюбленных в Dream Town: бесплатные укладки, бачата и cелфи с мишками Тедди

Первым влюбленных в ТРЦ встретит Дерево желаний (Атриум Франция, 1 этаж). С 12:00 у Эйфелевой башни актер-аниматор будет раздавать всем желающим карточки для записи романтических пожеланий. Ими украсят символическое дерево. В ТРЦ намекают: желания, загаданные таким образом, имеют привычку сбываться.

С 16:00 в коридорах Dream Town можно будет встретить аниматоров с ромашкой предсказаний — они предложат оторвать лепесток и узнать свое романтическое будущее.



В 17:00 к делу приобщится диджей; он будет поддерживать правильный ритм и настроение праздника до закрытия ТРЦ в 22:00. Возле сцены на третьем этаже (Атриум Греция) гости смогут принять участие в конкурсной программе — ведущий разыграет призы и сертификаты от магазинов "Дрима".



Какой День Валентина без плюшевых мишек? В "Дриме" их точно хватит всем — шесть огромных медвежат Тедди подарят гостям мягкие объятия, а еще с ними можно будет сделать фото на память.



Впрочем, кто сказал, что праздник влюбленных — это только про удовольствие, а не о пользе? 14 февраля все желающие смогут посетить мастер-класс по горячему доминиканскому танцу — бачате. Или просто посмотреть выступление профессиональных танцоров.



На 3 этаже будет также работать специальная зона экспресс-макияжа и причесок. Влюбленным будут делать временные парные татуировки. Все — бесплатно.



Романтический финальный аккорд вечера — выступление джаз-бэнда Capital City Cats, который начнется в 20:00. Танцевать не обязательно (но инициатива приветствуется)!



Ждем влюбленных и не только!



14 февраля, с 12:00,



ТРЦ Dream Town, 1 часть, Оболонский проспект, 1Б.







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