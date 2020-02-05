В Киеве состоялась премьера фильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли

В Украине трогательный фильм об особенных людях представил Почетный консул Израиля Олег Вишняков.



Кинопремьеру посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, Елена Филонова, Василий Вирастюк, Роман Насиров, Мария Бурмака, Жан Беленюк, Илья Ноябрёв, Наталья Васько, Ян Левинзон, Мария Мельник, Анна Саливанчук, Влад Ващук, Анна-Мария, группа VIVIENNE MORT, Алла Медведева, Сергей Никитюк, Дима Сукач, Дмитрий Горовенко, Макс Сосновский, Владлен Неклюдов, депутаты-участники Межпарламентской группы дружбы "Украина - Израиль", представители еврейских общин, а также родители деток-аутистов. Главной целью мероприятия было привлечь внимание общественности к проблемам социализации аутистов.

"Было понимание, что такой ребенок нуждается в интеграции в общество. Но никто не знал как это сделать. Деткам-аутистам тяжело общаться, они могут не смотреть в глаза, а могут выдать человеку все то, что о нем думают. Для них трудно понимать чувства людей. А еще труднее людям осознавать это и не бояться их. Поверьте, аутистам тоже страшно. Из-за того, что они чувствуют сильнее нас с вами и все сразу. Такие фильмы проливают свет на проблемы аутистов. А еще показывают какие они необычные и талантливые. Это нужно показывать и рассказывать, ведь мы все люди. И поддерживать друг-друга – неотъемлемая часть жизни", — отметил Олег Вишняков.

Мировая премьера фильма "Особенные" состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. В Украине же фильм войдет в прокат 6 февраля.

Стоит отметить, что часть сборов с проката пойдёт на поддержку проекта Школа Кids Autism Games для детей с аутизмом. Как и главные герои фильма "Особенные", Вы будете иметь возможность подключиться к доброму делу – поддержать особенных детей и сделать их жизнь лучше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!