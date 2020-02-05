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В Киеве состоялась премьера фильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли

В столичном кинотеатре «Ультрамарин» состоялась премьера душевной киноленты «Особенные» режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша с Венсаном Касселем в главной роли, которая рассказывает историю двух волонтеров: иудея и мусульманина, которые помогали людям с аутизмом

сегодня, 15:34
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В Киеве состоялась премьера фильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли

В Украине  трогательный фильм об  особенных людях  представил Почетный консул Израиля Олег Вишняков.

Кинопремьеру посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион,  Елена Филонова, Василий Вирастюк, Роман Насиров,  Мария Бурмака, Жан Беленюк,  Илья Ноябрёв, Наталья Васько,  Ян Левинзон, Мария Мельник, Анна Саливанчук, Влад Ващук, Анна-Мария,  группа VIVIENNE MORT, Алла Медведева, Сергей Никитюк,  Дима Сукач,  Дмитрий Горовенко, Макс Сосновский,  Владлен Неклюдов, депутаты-участники Межпарламентской группы дружбы "Украина - Израиль", представители еврейских общин, а также родители деток-аутистов. Главной целью мероприятия было привлечь внимание общественности к проблемам социализации аутистов.

"Было понимание, что такой ребенок нуждается в интеграции в общество. Но никто не знал как это сделать. Деткам-аутистам тяжело общаться, они могут не смотреть в глаза, а могут выдать человеку все то, что о нем думают. Для них трудно понимать чувства людей.  А еще труднее людям осознавать это и не бояться их. Поверьте, аутистам тоже страшно. Из-за того, что они чувствуют сильнее нас с вами и все сразу. Такие фильмы проливают свет на проблемы аутистов. А еще показывают какие они необычные и талантливые.  Это нужно показывать и рассказывать, ведь мы все люди. И поддерживать друг-друга – неотъемлемая часть жизни", — отметил Олег Вишняков.

Мировая премьера фильма "Особенные" состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. В Украине же фильм войдет в прокат 6 февраля.

Стоит отметить, что часть сборов с проката пойдёт на поддержку проекта  Школа Кids Autism Games для детей с аутизмом. Как и главные герои фильма "Особенные", Вы будете иметь возможность  подключиться к доброму делу – поддержать особенных детей и сделать их жизнь лучше. 


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Источник: https://comments.ua/
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