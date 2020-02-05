Аграрии под Офисом Зеленского просили уволить главу НАБУ Сытника, чтоб сохранить им работу

На митинг прибыли люди со всей Украины, так как предприятия холдингов расположены в 600 населенных пунктах 22 регионов страны.



Выступая на акции операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток отметила, что агрохолдинг предоставляет рабочие места 27 тысячам аграриев и ежегодно выплачивает им 3,5 млрд грн зарплаты. В связи с этим она выразила надежду, что требования сотрудников предприятия будут услышаны.



"Мы молча ждали, пока наша проблема решится - но теперь мы молчать не будем. Мы будем громко, как умеем, защищать нашу компанию - так, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса Президента нас услышали. Мы ничего с вами не украли и не унаследовали - все, что у нас есть, мы построили собственными руками. И сегодня мы защищаем свое. Поэтому "Руки прочь от "Авангарда", руки прочь от "УЛФ"!" - сказала она со сцены.



Руководитель Зарянского отделения "Западной агропроизводительной компании" (входит в состав "Укрлендфарминга") Владимир Данилевский, в свою очередь, добавил, что обыски, которые проводят правоохранители, пугают работников и могут сорвать рабочий процесс.



"Это настораживает и меня, как руководителя, и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим за то, чтобы не потерять работу. Нас фактически парализовали и поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семьи и достаток", - сказал он.



Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время выступления на акции обещал, что требования аграриев будут услышаны, и Сытник будет уволен из НАБУ.

"Представьте, во главе Национального антикоррупционного бюро Украины стоит коррупционер, внесенный в реестр коррупционеров – как такое может быть? Мы понесем ваши требования в сессионный зал Верховной Рады, ведь они должны реагировать на то, что сегодня вы приехали бороться за свои права", - сказал парламентарий.

Позднее аграрии пошли к Офису президента и передали обращение к главе государства, под которым поставили подписи 30 тысяч человек. Аграрии просят Владимира Зеленского вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места.



Кроме того, по мнению работников, должно быть назначено ответственное лицо, которое организует переговоры между представителями государства и владельцами компании.



Митингующие также оставили у Офиса Президента несколько тысяч зажженных свечей со своими именами. Участники акции добавили, что сегодняшний митинг был предупреждением и если их требования не будут удовлетворены, то на улицы выйдет намного больше людей.



Напомним, ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк заявил, что обыски в компании по делу о хищении стабилизационного кредита из "ВиЭйБи Банка", основным акционером которого он был, незаконны. Бизнесмен назвал действия правоохранителей якобы личной местью Сытника.



Отметим, ранее Сытник был признан виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров. Главным свидетелем обвинения был советник сестры Олега Бахматюка.

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс. га. Предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", которая специализируется на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

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