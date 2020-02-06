ТОП событий четверга: консультации по рынку земли от президента, опасность во Франции и запуск "Дії"

Консультации от Зеленского. Сегодня на заседании Верховной Рады ожидают президента Украины Владимира Зеленского, который будет консультировать нардепов по нашумевшему вопросу – рынку земли. Известно, что проект закона сегодня будут рассматривать во втором чтении. Источники в "Слуге народа" сообщают о том, что пропрезидентская фракция ведет переговоры о снятии поправок с ОПЗЖ, которая выступает против данной инициативы.

Сессия ВРУ. Среди прочих вопросов в парламенте на повестке дня - изменения в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии и о создании вспомогательных органов ВРУ. В первом чтении депутаты будут рассматривать усиление админответственности в отношении незаконной торговли горючим. Кроме того, нардепы могут подписать ратификацию с Европейским инвестиционным банком.

Запуск "Дії". Сегодня первые лица страны запустят мобильное приложение "Дія", а также онлайн-платформу "Дія. Цифрова освіта". В презентации будут участвовать президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков. Уже сегодня украинцы смогут заказать онлайн цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации на авто.

Массовый протест. Сегодня украинским туристам, находящимся во Франции, стоит быть осторожнее. На 6 февраля в Париже и других крупных городах запланированы акции протеста против пенсионной реформы. Правоохранители не исключают массовые беспорядки, поэтому мест массового скопления людей лучше избегать.

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