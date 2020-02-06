Крушение самолета в Турции, число жертв коронавируса продолжает расти: Дайджест ночных новостей

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Коронавирус продолжает набирать обороты
На судне Diamond Princess, которое "застряло" из-за
коронавируса в Японии, обнаружили еще 10 человек, которые заболели опасным
китайским вирусом. В данный момент на лайнере находятся порядка 3,7 тысяч
человек, в том числе 25 граждан Украины. Все они не могу сойти на берег из-за
карантина, который объявил в связи с выявленной болезнью.
Кроме того, в Китае число зараженных короновирусом 2019-nCoV
достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.
Авария самолета в Стамбуле, число жертв продолжает расти
Число жертв после аварийной посадки самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, увеличилось до трех человек. По последним данным, еще 179 человек госпитализированы, трое из них — в реанимации. Уточнено, что всего на борту находились 183 человека.
В Иерусалиме автомобиль наехал на пешеходов
В Иерусалиме автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего пострадали не менее 14 человек. Инцидент произошел на улице Давид Ремез. Автомобиль выехал на тротуар и сбил группу молодых людей. Водитель машины с места происшествия скрылся.
Скончался легендарный актер Кирк Дуглас
В США на 103-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. Кирк Дуглас - звёздный актёр "золотой эры" Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США.
В отличие от своего сына Майкла Дугласа, долгая и успешная
карьера в кино Кирка была отмечена только почётным "Оскаром" в 1996
году. Обладатель премии "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога в
биографической ленте "Жажда жизни".
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