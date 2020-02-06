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250-летний юбилей Бетховена: что, где, когда

В 2020 году весь мир отмечает 250-летие со дня рождения великого композитора Людвига ван Бетховена, который по данным ежегодной статистики Bachtrack, признан самым исполняемым композитором в мире. И Украина не стала исключением

сегодня, 13:40
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250-летний юбилей Бетховена: что, где, когда

Этой весной (28 марта – 10 апреля) в Харькове уже в третий раз пройдет Международный фестиваль Kharkiv Music Fest, который в этом году будет посвящен творчеству Бетховена. В каждом из концертов основной программы Kharkiv Music Fest прозвучат самые популярные хиты Бетховена: Симфонии №5, №7, последняя часть симфонии №9, "Лунная соната" и другие произведения.

Произведения композитора исполнят мировые звезды классической музыки. Так, в этом году, благодаря усилиям организаторов в Украине, впервые выступит Пол Льюис – английский пианист, обладатель премий Grammy, Эдгар Моро – французский виолончелист, победитель престижных музыкальных конкурсов, Тобиас Фельдман –  немецкий скрипач, играющим на скрипке итальянского мастера Николо Гальяно, а также всемирно известные украинские оркестры: New Era Orchestra, Национальный симфонический оркестр Украины и Национальная капелла Украины "Думка".

28 марта. Фестивальный оркестр KharkivMusicFest, дирижер - Станислав Христенко (Украина-США), солист Тобиас Фельдман - Германия (скрипка). 

В программе: Бетховен, Борткевич, Мендельсон, а также знаменитый концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона в исполнении немецкого скрипача, самого юного профессора консерватории Германии (в возрасте 27 лет) играющего на скрипке 1769 года итальянского мастера Николо Гальяно.

1 апреля. "New Era Orchestra" (Киев), дирижер Татьяна Калиниченко (Украина), солист Эдгар Моро – Франция (виолончель).

Вторым концертом основной программы станет концерт самого успешного негосударственного оркестра Украины – New Era Orchestra с виолончелистом из Франции Эдгаром Моро. В программе: Бетховен, Вивальди, Гайдн, Сен-Санс.

7 апреля. Национальный симфонический оркестр Украины (Киев), Национальная капелла Украины "Думка" (Киев), дирижер Владимир Сиренко (Украина), солисты Национальной оперы Украины. В программе: Бетховен, Станкович.

Два лучших Национальных музыкальных коллектива Украины на одной сцене исполнят два монументальных сочинения: Девятую Симфонию Бетховена для хора, солистов и оркестра, а также произведение современного украинского классика Евгения Станковича "Страсти по Тарасу".

10 апреля. Впервые в Украине – Пол Льюис, Великобритания (фортепиано) .

Льюис – английский пианист, обладатель премий Grammy. В программе пианиста можно будет услышать одно из самых известных сочинений Бетховена "Лунную Сонату" и другие произведения Бетховена и Шуберта.

Даты: 28 марта – 10 апреля

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте http://kharkivmusicfest.com/


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Источник: https://comments.ua/
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