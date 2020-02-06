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Зажигательный фестиваль огня на Певческом поле

8 февраля на Певческом поле, в рамках фестиваля гигантских китайских фонарей, который продлили до 23 февраля, состоится шоу огненного искусства, во время которого пройдут фаер-батлы среди представителей разных команд. Участников будут оценивать гости фестиваля, а победителей ждут ценные призы и награды

сегодня, 13:56
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Зажигательный фестиваль огня на Певческом поле

По словам организаторов, это будет настоящее огненное шоу: "В огненном состязании примут участие более 30 участников со всей Украины. Каждый из них покажет настоящую театрализованную постановку с разными огненными реквизитами. После отборочного тура гостей фестиваля ждет гала концерт от 5 фаер-команд: Burning Hearts, Nexus Show, Scorpius, Show Project Pyrocast та Х-limit. Также мы устроим OPENSTAGE (открытую сцену) для всех желающих. Поэтому обращаемся ко всем коллективам: у вас появилась прекрасная возможность показать себя на сцене, сделать крутое видео на фоне огненного органа и под вашу музыку. Приходите, участвуйте, будет по-настоящему горячо!", - поделился Денис Погорелко, организатор фестиваля и руководитель компании Grand Event. 

Старт мероприятия в 17.00

Адрес: ул. Лаврская, 33



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Источник: https://comments.ua/
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