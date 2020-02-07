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ТОП событий пятницы: час вопросов для Гончарука и Зеленский «в гостях» у Папы

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский улетит в Италию, а в Киев прибудут главы МИД Венгрии и Дании

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

ТОП событий пятницы: час вопросов для Гончарука и Зеленский «в гостях» у Папы

Зеленский в Италии. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский улетит в Италию, где состоится  встреча с лидером республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Уже завтра Зеленский нанесет официальный визит в Ватикан, где предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.

Отчет Гончарука. Сегодня заседание Верховной Рады начнется с часа вопросов к правительству, на котором выступит премьер-министр Алексей Гончарук. Чиновник представит промежуточный отчет правительства, после чего нардепы рассмотрят в первом чтении изменения в Воздушный кодекс и закон о Нацполиции. Во втором чтении готовят законопроект о сельскохозяйственной кооперации.

Иностранные делегации. Сегодня в Киеве состоится несколько встреч с представителями иностранных делегаций. С официальным визитом в столицу Украины прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который примет участие в переговорах сопредседателей Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества вместе с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. А глава МИД Украины Вадим Пристайко сегодня  встретится с коллегой из Дании Йеппе Кофодом, после чего министры ответят на вопросы журналистов.


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Источник: https://comments.ua/
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