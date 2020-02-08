Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 08.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Температура упадет до -16: ГосЧС предупреждает о сильных морозах на выходных
НОВОСТИ Все новости

Температура упадет до -16: ГосЧС предупреждает о сильных морозах на выходных

Синоптики не ожидают в Украине осадков 8-9 февраля

сегодня, 10:15
Автор:

• Мария Чиренко

Температура упадет до -16: ГосЧС предупреждает о сильных морозах на выходных

В субботу и воскресенье, 8-9 февраля, в Украине ожидается снижение температуры, местами до -16 градусов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза", - говорится в сообщении.

Так, 8 февраля, в северных и западных областях температура днем будет -2… +2 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -7… -9 градусов.

В Центре и на Юге днем будет 0… -2, а ночью — до -10 градусов. 

На Левобережье будет холоднее. В Полтаве, Днепре, Запорожье и на Донбассе днем будет -4… -6 градусов, а ночью температура опустится до -13 градусов.

В Крым также пришла зима. Днем будет -1… -3 градуса, а ночью — до 9 градусов мороза.

В воскресенье, 9 февраля, в нескольких областях начнется потепление. Так, на Западе и Севере ночная температура составит до -8 градусов, а днем в западных областях будет до +6 градусов, в северных холоднее — до +4 градусов.

В Центре и на южном правобережье ночами будет до -13 градусов. Днем температура будет колебаться от -3 до +3 градусов.

А на Левобережье холода не отступят. Самые сильные морозы будут ночью на Донбассе и в Запорожье — до -15 градусов. Днем будет -3… -5 градусов. В Сумах температура на несколько градусов выше.

В Крыму морозы сохранятся — до -9 градусов ночью и до -3 градусов днем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/104266.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...