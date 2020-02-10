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ТОП событий вторника: еврокомиссар в Украине и изоляция для прибывших из Китая

Президент Владимир Зеленский встретится с комиссаром Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи, а в Китай отправится спецрейс для эвакуации наших граждан из провинции Хубэй

10 февраля 2020, 07:15
Автор:

• Елена Волкова

ТОП событий вторника: еврокомиссар в Украине и изоляция для прибывших из Китая

Визит еврокомиссара. Сегодня в Киев прилетит комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи. Еврокомиссар встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства.  Известно, что политики обсудят состояние реформ, а также то, как в Украине выполняют Соглашения об ассоциации после проведения Совета ассоциации "Украина-ЕС".

На карантин. Сегодня из китайской провинции Хубэй, где бушует коронавирус, должны эвакуировать около 150 наших сограждан. В Китай отправили чартер, экипаж которого будет в спецодежде. По прилете на родину всех эвакуированных украинцев отправят в изоляцию на карантин – в санаторий Киевской области, где будут наблюдать за прибывшими минимум две недели.

Праздники. 11 февраля во всем мире отмечают Международный день женщин и девочек в науке, а также Всемирный день больного. Православные сегодня почитают святых Лаврентия и Игнатия Богоносца. А именинники в этот день - Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.


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Источник: https://comments.ua/
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