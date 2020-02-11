Многострадальное метро на Троещину хотят начать строить с "Вокзальной"

Целесообразно начать строить метро на Троещину со станции "Вокзальная". Такое мнение выразил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, изначально необходимо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко", а после этого уже не важно, в какую сторону прокладывать метро - Жуляны или Троещина.

"Изначально планировалось строительство первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам. Но так как станция "Тараса Шевченко" загружена на 97%, если добавить туда еще весь поток со всей Воскресенки и Троещины – это будет реальная перегрузка", - говорит чиновник.

Как сообщали "Комментарии", строительство двух станций метрополитена на массив Виноградарь обойдется в 5 млрд. грн.

В начале февраля 2019 года мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая". Эти две станции будут продолжением тоннеля до Ветряных гор. Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Кличко подчеркнул, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

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