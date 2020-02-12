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ТОП событий среды: спецназовец на ТКГ от Украины и экстренное заседание ВОЗ

Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы с новым представителем, а ВОЗ созывает глобальный форум по изучению коронавируса

сегодня, 08:05
Автор:

• Елена Волкова

ТОП событий среды: спецназовец на ТКГ от Украины и экстренное заседание ВОЗ

Новый представитель в ТКГ. Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В этот раз на переговорах нашу страну представит не экс-омбудсмен Валерия Лутковская, а Геннадий Кузнецов - украинский спецназовец и генерал-майор СБУ.

Экстренный форум ученых. ВОЗ созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса, который унес жизни более 1000 человек. На этой встрече эксперты определят приоритеты в исследовании вируса, а также скоординируют международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин. На этой встрече ученые со всего мира попытаются ответить на вопрос, как ускорить разработку тестов для диагностики коронавируса и лекарств от него.

Праздники. 12 февраля во всем мире отмечают День науки и гуманизма – так называемый День Дарвина. Кроме того, сегодня Международный день брачных агентств. А именинники этой среды - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан и Федор.


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Источник: https://comments.ua/
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