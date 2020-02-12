Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, где в Украине сегодня не обойтись без зонта
НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, где в Украине сегодня не обойтись без зонта

Уже завтра практически во всей Украине синоптики прогнозируют солнце, на смену которому в субботу грядет снегопад

сегодня, 08:15
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, где в Украине сегодня не обойтись без зонта

Сегодня некоторых украинцев ожидает теплая солнечная погода, другим же стоит не забыть прихватить с собой зонт. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в центре, на севере и востоке страны возможны дожди с мокрым снегом (смотри иллюстрацию).

Так, осадки и температура +1…+3 градусов сегодня ожидаются в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. На градус теплее будет в Полтаве, Днепре, Черкассах, Чернигове и других городах. Такую же температуру, но без дождей обещают для Львова и Тернополя. В Одессе сегодня будет солнечная погода и до 9-ти тепла. Тем временем, в столице ожидаются осадки, а воздух прогреется до +5-ти.

Уже завтра практически во всей стране прогнозируют солнце, на смену которому в субботу грядет снегопад.
picture



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...