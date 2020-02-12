Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, где в Украине сегодня не обойтись без зонта

Сегодня некоторых украинцев ожидает теплая солнечная погода, другим же стоит не забыть прихватить с собой зонт. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в центре, на севере и востоке страны возможны дожди с мокрым снегом (смотри иллюстрацию).

Так, осадки и температура +1…+3 градусов сегодня ожидаются в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. На градус теплее будет в Полтаве, Днепре, Черкассах, Чернигове и других городах. Такую же температуру, но без дождей обещают для Львова и Тернополя. В Одессе сегодня будет солнечная погода и до 9-ти тепла. Тем временем, в столице ожидаются осадки, а воздух прогреется до +5-ти.

Уже завтра практически во всей стране прогнозируют солнце, на смену которому в субботу грядет снегопад.







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