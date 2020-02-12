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Водители фур заблокировали въезды в Киев

Международные перевозчики устроили акцию протеста и перекрыли въезды в столицу, а также центр Киева

сегодня, 10:39
Автор:

• Наталья Шевченко

Водители фур заблокировали въезды в Киев

На въезде в Киев протестуют международные перевозчики. Они полностью заблокировали одну из полос Бориспольской трассы, где припарковали фуры. Об этом сообщает 112 Украина. 

Водители грузовиков недовольны многодневными простоями на границе, недостаточным количеством разрешений на международные автомобильные перевозки. Перевозчики решили достучаться до властей и заблокировали въезд в столицу, а также центр Киева.

В данный момент заблокирована одна из полос на въезде в Киев стороны Бориспольской трассы. В блокировании участвуют более сотни машин и в автомобили продолжают съезжаться.

Также движение затруднено на всех въездах в Киев и на Одесской трассе.

В центре Киева международные перевозчики устроили акцию протеста у стен Кабмина. По словам водителей, электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки послужила тому, что образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тыс.  Из-за этого люди недополучают зарплату, а автоперевозчики разрывают с международными партнерами контракты, потому что не могут доставлять свои товары в срок. 

Водители призвали убрать с занимаемой должности министра инфраструктуры и требуют от премьер-министра каких-то кардинальных действий.

 В том случае, если до 11 часов проблема не решится, фуры поедут в Киев к Кабмину.

 

 Как сообщало издание "Комментарии", власти Украины и Беларуси подписали протокол об отказе от разрешительной системы в сфере международных перевозок.  Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали соответствующий документ.


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Источник: https://112.ua/kiev/na-vezde-v-kiev-voditeli-fur-zablokirovali-odnu-iz-trass-i-ugrozhayut-prodolzhit-akciyu-protesta-pod-kabminom-525375.html
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