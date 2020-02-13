В мире стало больше богатых людей и коронавирус в Китае: дайджест ночных новостей

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В провинции Хубэй выросло число жертв коронавируса
Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в
китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи человек, 1310 из них
скончались, 3441 житель выздоровел.
За сутки в провинции зафиксировали 14 840 новых случаев
заболевания и 242 летальных исхода.
Кроме того, число инфицированных в Ухане (административный
центр Хубэя), считающемся главным источником распространения заболевания,
превысило 32,9 тысячи человек.
Мощные магнитные бури ударят по здоровью украинцев
Магнитосфера Земли в середине февраля 2020 может повлиять на
самочувствие украинцев.
Ближайший метеоудар придется на 17 февраля. Прогнозируется
еще ряд вспышек на Солнце.
Следующая волна геомагнитных колебаний ожидается 26 февраля.
А вот 4 марта прогнозируется мощная магнитная буря. Отголоски геомагнитных
колебаний будут чувствоваться и на следующий день, 5-го числа.
В мире за год рекордно выросло количество самых богатых
людей
Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире
в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла
$26,6 трлн, свидетельствуют данные компании Wealth-X.
В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов
которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.
Качество продуктов можно будет проверить через смартфон
С помощью смартфона украинцам будет доступна такая
информация:
о производителях органической продукции;
об органах сертификации, имеющих право на проведение
сертификации органического производства;
о наличии органических семян и посадочного материала.
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