В мире стало больше богатых людей и коронавирус в Китае: дайджест ночных новостей

В провинции Хубэй выросло число жертв коронавируса

Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи человек, 1310 из них скончались, 3441 житель выздоровел.

За сутки в провинции зафиксировали 14 840 новых случаев заболевания и 242 летальных исхода.

Кроме того, число инфицированных в Ухане (административный центр Хубэя), считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 32,9 тысячи человек.

Мощные магнитные бури ударят по здоровью украинцев

Магнитосфера Земли в середине февраля 2020 может повлиять на самочувствие украинцев.

Ближайший метеоудар придется на 17 февраля. Прогнозируется еще ряд вспышек на Солнце.

Следующая волна геомагнитных колебаний ожидается 26 февраля. А вот 4 марта прогнозируется мощная магнитная буря. Отголоски геомагнитных колебаний будут чувствоваться и на следующий день, 5-го числа.

В мире за год рекордно выросло количество самых богатых людей

Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.

Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн, свидетельствуют данные компании Wealth-X.

В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.

Качество продуктов можно будет проверить через смартфон

С помощью смартфона украинцам будет доступна такая информация:

о производителях органической продукции;

об органах сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства;

о наличии органических семян и посадочного материала.

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