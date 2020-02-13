Митингующим дальнобойщикам могли заплатить по 500 грн за участие в протесте

В среду, 12 февраля грузовые автомобили перекрыли движение транспорта на въезде в Киев со стороны Борисполя, Одессы и Житомира, в следствие чего на трассах образовались многокилометровые пробки. Кроме того, фуры частично заблокировали правительственный квартал столицы. Как стало известно, таким образом украинские дальнобойщики — члены Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) — протестуют против повторного взвешивания фур и реформирования системы выдачи международных разрешений.

Дальнобойщики требуют отменить электронное бронирование разрешений и вернуть квотирование, которое фактически позволяло ассоциации сохранять монополию на рынке грузоперевозок. В обратном случае протестующие грозятся заполнить Киев, чтобы парализовать движение автотранспорта в мегаполисе.

По данным экспертов, организатором митинга является аффилированный с АсМАП бизнесмен Евгений Червоненко — народный депутат IV созыва и экс-министр транспорта Украины (2005). Широкой общественности он известен благодаря многочисленным скандалам и дракам, а также своими антиукраинскими заявлениям на федеральных телеканалах РФ. На видео видно, как Червоненко шантажирует Кабмин и МИУ, чтобы сохранить для АсМАП позиции монополиста.

Позже появились сведения о том, что митингующие получили денежное вознаграждение за участие в данной акции протеста. По некоторым данным, каждый активист-дальнобойщик, участвовавший в блокировке столицы, заработал "гонорар" в размере 500 грн. Предполагается, что средства на оплату "активистам" выделил именно Червоненко.

Автомобилисты, попавшие в пробку из-за перекрытия трассы, критикуют действия дальнобойщиков и опасаются транспортного коллапса.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий лично вышел к участникам протеста, чтобы пообщаться и выслушать их требования. При этом он категорически подчеркнул, что отрасль грузовых перевозок должна быть реформирована, чтобы функционировать прозрачно и гарантировать равные условия для всех игроков рынка. Министр также отметил, что нововведения, против которых выступают дальнобойщики, минимизируют коррупционную составляющую.





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