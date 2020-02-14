США продлили лицензию Huawei и эвакуация украинцев из Китая: дайджест ночных новостей

Штаты продлили временную лицензию для Huawei

США до 1 апреля отложили введение ограничений в отношении корпорации Huawei. Таким образом национальные компании смогут до 1 апреля поставлять компании продукцию, которая не затрагивает национальную безопасность США. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американскими властями, истекал 16 февраля.

В Китае продолжают умирать от коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек. На сегодняшний день количество умерших от заболевания составило 1483 человека.

За прошедшие сутки вирусом заразились 4,8 тысячи человек, общее число зараженных составляет почти 52 тысяч человек. Из больниц было выписано 690 пациентов.

Украина направит самолет для эвакуации своих граждан из Китая

Следующий самолет, который должен привезти на родину украинцев из Уханя, совершит свой рейс в Китай 18 февраля.

Китайские медики осмотрят всех украинцев, которые находятся сейчас в Ухане, а на самолет пустят только здоровых. На борту будут украинские врачи, которые прилетят из Киева. Они также осмотрят пассажиров. По прилету в Украину всех пассажиров сразу посадят в автобус и отвезут в место, где они будут находиться не менее 14 дней на карантине.

Трамп лишился части полномочий

Сенат США проголосовал за лишение президента права самовольно принимать решения о военных действиях против Ирана. Резолюция, поданная сенатором-демократом Тимом Кэйном, получила 55 голосов, против было 45 сенаторов. Ограничение полномочий Белого дома в вопросе военных действий поддержали восемь республиканцев и все 47 демократов Сената.

В Британии будут лишать недвижимости, если она куплена нечестным путем

В Британии вступил в силу закон о конфискации недвижимости, купленной за сомнительные деньги. Закон, который упрощает процедуру привлечения к ответственности действующих и экс-чиновников, в частности из Украины и России, за приобретение элитной недвижимости за "грязные" деньги. Также предметом расследования также может стать также обучение детей или лечение на территории Великобритании

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