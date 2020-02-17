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ТОП событий понедельника: слет глав МИД и дело Януковича

Страны ЕС обсудят миссию по контролю за эмбарго оружия в Ливию, а в Печерском райсуде решат, изменить ли меру пресечения по делу Шeрeмeта Андрею Антонeнко

сегодня, 08:10 96
Автор:

• Елена Волкова

ТОП событий понедельника: слет глав МИД и дело Януковича

Ливийский вопрос. Сегодня, 17 февраля, в Брюсселе состоится заседание глав МИД стран Евросоюза. Дипломаты обсудят миссию по контролю за эмбарго оружия в Ливию, так как его продолжают поставлять, несмотря на принятые ранее договоренности. Заседание состоится под наблюдением ООН и при участии ливийских представителей.

Суды. Служители Фемиды рассмотрят в этот день несколько громких уголовных производств. В  частности, в Киевском апелляционном суде возобновят рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича, которого заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. А в Печерском райсуде решат, изменить ли меру пресечения по делу Шeрeмeта подозреваемому - музыканту и военному Андрею Антонeнко.

Праздники. Сегодня в мире отмечают День спонтанного проявления доброты, а православные верующие почитают память преподобного Николая, игумена Студийского. В народе святого прозвали Студеным, и этот день издавна считался самым холодным в феврале. А именинники 17 февраля -   Александр, Андрей, Алексей, Анна, Аркадий, Борис, Василий и Георгий. Также не забудьте поздравить Дмитрия, Екатерину, Ивана, Кирилла, Петра, Сергея, Юрия и Федора.


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Источник: https://comments.ua/
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