ТОП событий понедельника: слет глав МИД и дело Януковича

Ливийский вопрос. Сегодня, 17 февраля, в Брюсселе состоится заседание глав МИД стран Евросоюза. Дипломаты обсудят миссию по контролю за эмбарго оружия в Ливию, так как его продолжают поставлять, несмотря на принятые ранее договоренности. Заседание состоится под наблюдением ООН и при участии ливийских представителей.

Суды. Служители Фемиды рассмотрят в этот день несколько громких уголовных производств. В частности, в Киевском апелляционном суде возобновят рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича, которого заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. А в Печерском райсуде решат, изменить ли меру пресечения по делу Шeрeмeта подозреваемому - музыканту и военному Андрею Антонeнко.

Праздники. Сегодня в мире отмечают День спонтанного проявления доброты, а православные верующие почитают память преподобного Николая, игумена Студийского. В народе святого прозвали Студеным, и этот день издавна считался самым холодным в феврале. А именинники 17 февраля - Александр, Андрей, Алексей, Анна, Аркадий, Борис, Василий и Георгий. Также не забудьте поздравить Дмитрия, Екатерину, Ивана, Кирилла, Петра, Сергея, Юрия и Федора.

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