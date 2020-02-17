Прогноз погоды на 17 февраля: в Украину пришла "весна"

Несмотря на то, что сегодняшний день – праздник Николая Студеного - издавна считался самым холодным в феврале, столбики термометров покажут весенние отметки. Как обещают в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах температура поднимется до +14 градусов.

Так, рекордно теплая погода 17 февраля ожидается на западе. +12…+14 градусов будет во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах, на градус меньше – в Луцке и Тернополе. До +9-ти в этот день прогнозируют в Киеве, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Одессе, Николаеве и Симферополе. Тем временем в Сумах, Полтаве, Днепре, Запорожье будет до 7 градусов тепла, а прохладнее всего ожидается в Луганске: здесь воздух прогреется до +5-ти.

Весенняя погода продержится, как минимум, до четверга – в этот день возможно небольшое снижение температуры и дождь.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!