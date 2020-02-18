Вторник в Украине: спецрейс из Уханя и Донбасс "на замке"

Самолет из Китая. Сегодня Украина эвакуирует 74 человека из Уханя, где зафиксирована вспышка смертельно опасного коронавируса. Спецрейсом в Киев прилетит 49 украинских гражданах и до 25 иностранцев, которыми МИД занимается по дипломатическим каналам. В самолете с гражданами будут находиться сотрудники Министерства здравоохранения Украины, а по прибытии все пассажиры спецрейса будут пребывать 14 дней в изоляции.

Сессия. 18 февраля состоится заседание Верховной Рады, на котором избранники народа рассмотрят внесение изменений в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Кроме того, депутаты решат, пускать ли подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году, чтобы те могли участвовать в многонациональных учениях.

"На замок". Сегодня на день закроют контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка". В штабе ООС говорят, что неудобства связаны с ремонтными работами. Попасть на временно неподконтрольные Украине территории можно через другие КПВВ.

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