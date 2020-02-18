Звезды балета покажут в Киеве новое прочтение мировых шедевров (фото)

В конце прошлого года успешный тандем солиста Национального балета Нидерландов Константина Аллена и примы Нацоперы Наталии Мацак в балете "Баядерка" вдохновил артистов на новое сотрудничество. 22 февраля в Национальной опере они вновь встретятся на одной сцене, чтобы станцевать два одноактных балета - "Пахита" и "Шехеразада". Наталия впервые станцует "Пахиту" в Украине, а Константин осуществит свою давнюю мечту и дебютирует в "Шехеразаде" в партии Золотого раба, которым покорил мир Вацлав Нижинский. Специально для этого вечера разрабатываются эксклюзивные костюмы и украшения. Известно, что ради репетиций этого балета один из самых востребованных танцовщиков современности Константин Аллен прилетит из Нидерландов в Киев за четыре дня до эксклюзивной премьеры.



"Когда Константин танцевал в Киеве "Баядерку", все думали, что это индийский танцовщик, а у него просто такая редкая и необычная для балета внешность. Добавьте к этому технический набор и пластику, а для "Шехеразады" это очень важно, ведь партию Золотого раба считают эталоном мужской красоты", - рассказала Наталия Мацак.

Обе постановки перенасыщены эмоциями, яркими костюмами и большим количеством людей на сцене. В один вечер зрители смогут погрузиться в аристократичную классику и горячий Восток.

Стоит отметить артистов, которые задействованы в украинской постановке. Наталия Мацак - прима Национальной оперы, лауреат конкурса имени Сержа Лифаря. На сцену Национальной оперы впервые вышла в 18 лет, а теперь танцует ключевые партии классического репертуара во Франции, Италии, США, Швейцарии, Греции.

Константин Аллен - солист Национального балета Нидерландов, родился в США, вырос на Гавайях, танцевать начал в 5 лет. В 2007 году получил бронзовую медаль на конкурсе Youth American Grand Prix в США, работал в Штуттгартском балете, а с 2018-го присоединился к труппе Нидерландского национального балета.

В свое время партию Пахиты танцевали все известные балерины XX cтолетия - Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Ольга Спесивцева.

"Шехеразада" - легенда балетной классики, ее премьера отгремела в 1910 году в Париже во время сезонов Сергея Дягилева.

Напомним, увидеть балет "Пахита" и "Шехеразада" в исполнении Наталии Мацак и Константина Аллена можно будет 22 февраля в Киеве на сцене Национальной оперы.

Билеты: https://kvartal-concert.com/event.php?id=3963

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