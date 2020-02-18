Звезды балета покажут в Киеве новое прочтение мировых шедевров (фото)

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В конце прошлого года успешный тандем
солиста Национального балета Нидерландов Константина Аллена и примы Нацоперы
Наталии Мацак в балете "Баядерка" вдохновил артистов на новое сотрудничество.
22 февраля в Национальной опере они вновь встретятся на одной сцене, чтобы
станцевать два одноактных балета -
"Пахита" и "Шехеразада". Наталия впервые
станцует "Пахиту" в Украине, а Константин осуществит свою давнюю мечту и
дебютирует в "Шехеразаде" в партии Золотого раба, которым покорил мир Вацлав
Нижинский. Специально для этого вечера разрабатываются эксклюзивные костюмы и
украшения. Известно, что ради репетиций этого балета один из самых
востребованных танцовщиков современности Константин Аллен прилетит из
Нидерландов в Киев за четыре дня до эксклюзивной премьеры.
"Когда Константин танцевал в Киеве "Баядерку",
все думали, что это индийский танцовщик, а у него просто такая редкая и
необычная для балета внешность. Добавьте к этому технический набор и пластику,
а для "Шехеразады" это очень важно, ведь партию Золотого раба считают эталоном
мужской красоты", - рассказала Наталия Мацак.
Обе постановки перенасыщены эмоциями, яркими костюмами и большим количеством людей на сцене. В один вечер зрители смогут погрузиться в аристократичную классику и горячий Восток.
Стоит отметить артистов, которые
задействованы в украинской постановке. Наталия Мацак - прима Национальной
оперы, лауреат конкурса имени Сержа Лифаря. На сцену Национальной оперы впервые
вышла в 18 лет, а теперь танцует ключевые партии классического репертуара во Франции, Италии, США,
Швейцарии, Греции.
Константин Аллен - солист Национального
балета Нидерландов, родился в США, вырос на Гавайях, танцевать начал в 5 лет. В
2007 году получил бронзовую медаль на конкурсе Youth American Grand Prix в США,
работал в Штуттгартском балете, а с 2018-го присоединился к труппе Нидерландского
национального балета.
В свое время партию Пахиты танцевали все
известные балерины XX cтолетия -
Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Ольга Спесивцева.
"Шехеразада" - легенда балетной классики, ее
премьера отгремела в 1910 году в Париже во время сезонов Сергея Дягилева.
Напомним, увидеть балет "Пахита" и "Шехеразада"
в исполнении Наталии Мацак и Константина Аллена можно будет 22 февраля в Киеве на
сцене Национальной оперы.
Билеты: https://kvartal-concert.com/event.php?id=3963
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