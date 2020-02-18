В Киеве впервые устроят пикник Le Dîner en Blanc, который ежегодно проходит в 80 городах мира

Сегодня традиция ежегодного закрытого ужина распространилась по всему миру и представлена в таких городах как Париж, Монреаль, Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Буэнос-Айрес, Мехико, Торонто, Найроби и Лос-Анджелес. Этим летом список столиц мира, принимающих культовое событие, пополнит Киев.

Локацию держат в секрете. По правилам события она будет известна всего за час до мероприятия волонтерам, которые с пункта сбора проведут вас к месту проведения пикника.

Попасть на закрытый ужин можно только подав заявку в список ожидания через официальный сайт, либо получив личное приглашение от компании-организатора. Также квоты распределяются среди партнеров.

Главное требование пикника - сохранить строгий дресс-код, все гости должны быть одеты в белую одежду. Опционально принести собственный складной стол, белые стулья, белую скатерть, посуду. Еду и вино можно приносить с собой. Для тех, кто не хочет обременять себя сборами, предварительный заказ напитков и закусок онлайн, который можно получить на входе. На самом мероприятии деньги не в ходу.

Le Dîner en Blanc был основан в 1988 году в Париже Франсуа Паскье. Когда молодой, начинающий предприниматель вернулся из длительного путешествия в родной город, он захотел собрать своих друзей и знакомых на пикник. Поскольку количество приглашенных гостей быстро увеличивалось, он решил провести ужин прямо в центре города и попросил всех одеться во все белое, чтобы легко распознать друг друга.

В июне 2018 года Le Diner en Blanc de Paris отметил свое 30-летие на родине. Рекордные 17 000 гостей со всего мира собрались в центре французской столицы, чтобы отпраздновать этот исторический момент.





Стоимость участия: огласят одновременно с открытием регистрации

Лист ожидания: https://register.dinerenblanc.com/kyiv/en/register?

FaceBook: https://www.facebook.com/DinerEnBlanc.Kyiv/

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