ТОП событий среды: спецрейс из Уханя и платформа примирения для Донбасса

Эвакуация. Сегодня в Украину прибудет спецрейс с украинцами и гражданами других государств, которых эвакуируют из эпицентра распространения коронавируса – китайского города Ухань. По словам президента Владимира Зеленского, к самолету в Ухане наши граждане прибудут в сопровождении украинского консула и китайских спецов. А в Украине их ожидает изоляция: уже готовы несколько объектов в разных регионах страны для приема людей на двухнедельную обсервацию. Чиновники обещают, что будут соблюдены максимальные меры безопасности. Так, на борт самолета смогут попасть только люди без симптомов и по предварительному согласию на прохождение 14-дневного карантина. Кроме того, весь экипаж и медики, которые будут сопровождать спецрейс, также будут находиться в изоляции по возвращению домой.

Платформа примирения. Сегодня в Украине запустят обещанную три месяца назад "Национальную платформу примирения и единства". По словам советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо, они проделали огромную работу. И в рамках платформы власть поможет людям по обе стороны линии соприкосновения "слушать и слышать".

Рада. На сегодняшней сессии нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам функционирования банковской системы, а также проголосуют за проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления админответственности за незаконную торговлю горючим.

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