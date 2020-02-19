В Запорожье хотят ввести "день трезвости"

В Запорожье решили ввести"День трезвости", полностью запретив продажу алкоголя на полные сутки. Об этом говорится в проекте решения, сообщает сайт Запорожского городского совета 18 февраля.



"Проблема пьянства и алкоголизма в городе не только не теряет своей актуальности, но с каждым годом обостряется и приобретает все более опасные для общества формы и проявления",- говорится в сообщении.

Чиновники предлагают усилить контроль за соблюдением действующего решения о запрете продажи спиртного ежедневно с 22:00 до 8:00. А также предлагается, чтобы ежегодно в День первого звонка (даже если он будет выпадать не на 1 сентября) проводить "День трезвости", во время которого дополнительно будет запрещена продажа алкоголя с 8 утра до 22 часов вечера. В результате жители и гости города не смогут купить алкоголь, к примеру, с 22:00 31 августа до 8:00 2 сентября.

Отмечается, что все время в продаже будут ограничены следующие спиртные напитки: пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольных напитки, вина столовые. При этом в заведениях ресторанного хозяйства запрет действовать не будет.

По мнению авторов проекта решения, запрет будет "противодействовать проявлениям пьянства и алкоголизма среди запорожцев" и будет способствовать "достижению справедливого баланса между общими интересами общества, заключающихся в создании безопасных условий обучения и физического развития детей, защиты их во время пребывания в учебном заведении".

Инициатором нововведения является департамент предоставления административных услуг и развития предпринимательства.

Согласно последним данным Госстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 грн в месяц. При этом украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки несколько больше, чем жители сельской местности: 109.2 гривен и 62.1 гривен в месяц соответственно.

Как сообщало издание "Комментарии", в Донецкой области в городе Доброполье продолжает действовать запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков военнослужащим. Это делают с целью недопущения падения авторитета украинских военнослужащих, передает пресс-служба Добропольского городского совета.







Как отмечается, злоупотребление алкоголя военнослужащими может привести к случаям травматизма и гибели военнослужащих, а также местного населения. Запрет на продажу алкоголя также послужит профилактикой возможных правонарушений.

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