Соратник беглого экс-регионала Кузьменков: что известно о кандидате на должность главы Госагентства водных ресурсов

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На должность главы Государственного агентства водных ресурсов Украины претендует Алексей Кузьменков - соратник экс-министра аграрной политики и продовольствия времен "регионала" Николая Присяжнюка. Об этом свидетельствуют данные о конкурсе, опубликованные Нацагентством по вопросам госслужбы.
Стоит напомнить, что на сегодняшний день Присяжнюк значится в базе данных МВД, как лицо, скрывающееся от органов власти. Его подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, экс-министру вменяют незаконную приватизацию помещения по улице Крещатик в Киеве. В то время, когда Присяжнюк возглавлял министерство (с 2010 по 2014 годы), Алексей Кузьменков был заместителем директора департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики.
После совместной работы в правительстве, оба попытали счастье в политическом проекте. В 2014 году Кузьменков баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва от партии "Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП". В экспертных кругах эту политсилу называли очередным техническим проектом, направленным на защиту интересов не аграриев, а лиц, которые финансируют партию. Среди покровителей проекта называлось имя Николая Присяжнюка. Впрочем, "ЗАСТУП" в итоге в парламент не попала, заняв лишь 11 место.
Засветилась партия "ЗАСТУП" и на внеочередных выборах в Раду, но не в качестве участника. Политическая сила стала объектом журналистских расследований, в которых говорилось, что политическая сила якобы "сдавала в аренду" места в окружных комиссиях. Дескать, партии-участники выборов заводили в окризбиркомы "своих" людей через квоты "ЗАСТУПА".
Алексей Кузьменков также известен в определенных кругах тем, что тесно общается с Игорем Посыпайком, о чем свидетельствуют размещенные в Сети фотографии их совместного отдыха.
Посыпайко – известный ведущий, автор и продюсер многочисленных телепроектов на каналах 1+1, ICTV и Перший національний. Посыпайко также фигурировал в СМИ как организатор закрытых скандальных секс-вечеринок в Киеве для VIP-персон.
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