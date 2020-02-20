В Украину пришла весна: какой будет погода сегодня

Сегодня столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до 10-ти градусов тепла, и практически во все областях, за исключением запада, будет солнечная погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Так, согласно прогнозу, +5…+7 градусов ожидается во Львове, Луцке, Житомире, Виннице и других городах, где прогнозируют небольшой дождь. Такие же отметки будут в Харькове, Полтаве, Днепре и Черкассах, впрочем, в этих регионах будет наблюдаться переменная облачность. Тем временем в Киеве, Симферополе, Запорожье и Кропивницком прогнозируют на градус теплее. А максимум этого дня ожидается в Николаеве и Одессе, где воздух прогреется до весенних показателей – 10-ти градусов тепла.

Погода в конце февраля будет столь благоприятной практически всю неделю. Лишь с воскресенья возможны осадки в виде мокрого снега, а порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!