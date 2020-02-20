ООН обсудит кровопролитие на Донбассе, а Украина примет иностранцев из Уханя

Дебаты по Донбассу. Сегодня Генеральная ассамблея ООН обсудит обострение ситуации на Донбассе, о чем сообщила пресс-служба МИД. Как известно, запланированы дебаты, которые станут важным событием для Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности. В дебатах примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который также встретится с председателем 74-й ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Спецрейс. 20 февраля Украина наконец-то эвакуирует из карантинного города Ухань 49 украинцев и 25 иностранцев из-за смертельного коронавируса. Как известно, среди иностранных граждан – жители Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании, чьи правительства обратились за помощью к Украине. Все прибывшие, в том числе и сопровождающие лица и экипаж самолета, отправятся в изоляцию – вероятно, в Одесскую инфекционную больницу, где подготовили спецбоксы.

Сессия ВРУ. На сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит во втором чтении изменения в Уголовном кодексе Украины, а также законопроекты о внесении изменений в Конституцию. Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз)" и проголосуют за изменения относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

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