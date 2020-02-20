Главные фестивали и концерты весны 2020 в Украине

29 февраля – 1 марта Бетховенфест в Днепре

В Днепропетровской филармонии пройдет масштабный Бетховенфест.

В рамках фестиваля зрители услышат не только виртуозное исполнение всех пяти концертов для фортепиано мастером игры, украинцем по происхождению, который является востребованным солистом в лучших концертных залах Европы, Азии и Америки – Алексеем Гринюком, а также первыми в городе увидят сразу две презентации.

Первая – это презентация нового концертного рояля (Steinway & Sons), вторая – проект реконструкции филармонии.

https://philharmonic.com.ua/event/bethovenfest/

7 – 9 марта IX Всеукраинский конкурс-фестиваль хорового пения и инструментальной музыки "Галицкие Самоцветы" во Львове

Конкурс-фестиваль пройдет на трех локациях: во Львовской национальной филармонии, Доме органной и камерной музыки и Городском ДК им. Гната Хоткевича.

К участию в программе приглашаются украинские и международные детские, юношеские и взрослые творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители.

Цель фестиваля – популяризация традиционного культурного наследия, обмен знаниями, культурными и народными традициями. Организаторы фестиваля делают особый акцент на молодежь и на привлечение юношей и девушек к сотрудничеству со всей Украины.

https://artantre.eu/ru/ix_vseukrainsky_galycki_samocvity_/

21 - 22 марта ХIХ Международный Джазовый фестиваль "Единство" в Киеве

Традиционный джазфест пройдет на сцене Национального театра оперетты.

Международный джазовый фестиваль "Единство" основан в 2002 году.

"Единство" – фестиваль разных джазовых направлений, и каждый год в нем обязательно принимают участие детские коллективы.

Фестиваль – разноплановый. Здесь можно услышать мейнстим, нью-эйдж, латино, босса-нову, этно-джаз, фри-джаз, полосе-джаз i еще много разных стилей, объединенных единым флагом: "Джаз".

Программа фестиваля уточняется.

https://www.ednist-jazz.com/

24 марта IX церемония национальной музыкальной премии YUNA 2020 Киев

В киевском дворце "Украина" состоится девятая церемония Национальной музыкальной премии YUNA 2020.

YUNA традиционно соберет тех, кто являются лучшими на сегодняшний день на украинской сцене. Будут награждены "Лучший исполнитель", "Лучшая исполнительница", "Песня года", "Альбом года", "Открытие года" и др.

YUNA 2020 – это также эффектное шоу песенных номеров, которые артисты всегда готовят специально для церемонии. Почти полтора десятка артистов споют свои хиты или попурри. Некоторые из них появятся на сцене в составе уникальных дуэтов, созданных тоже эксклюзивно для этого праздника.

https://www.facebook.com/events/464057624211214/

28 марта по 10 апреля Kharkiv Music Fest – 2020 Харьков

В этом году фестиваль посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.

В программе фестиваля помимо композиций Л. ван Бетховена, гости фестиваля смогут услышать композиции Вивальди, Гайдна, Сен-Санса, Станковича, Шуберта в исполнении представителей мировой элиты классической сцены.

Каждый год на фестивале выступают звезды мировой классической музыки. В этом году благодаря усилиям организаторов в Украине впервые выступит Пол Льюис – английский пианист, обладатель премий Grammy, в качестве солиста выступит немецкий скрипач Тобиас Фельдманн, лауреат престижного Конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе, совместно с New Era Orchestra" (Киев) выступит Эдгар Моро – французский виолончелист и др.

Кроме музыкальной программы, фестиваль включает в себя множество культурных, социальных, образовательных проектов, например, ArtPiano, Классика для молодежи, конкурс молодых композиторов, детский симфонический оркестр. А в этом году харьковчане и гости города смогут посетить альтернативную музыкальную программу, которая будет связана с джазовым направлением, миксом техно и авангардной академической музыки, танго.

http://kharkivmusicfest.com/

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