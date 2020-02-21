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Медреформа под надзором Зеленского и "рапорт" Гончарука

Сегодня наконец-то состоится отчет Кабмина в Верховной Раде, а президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание, на котором будут анализировать вопросы медицинской реформы

сегодня, 08:05
Автор:

• Елена Волкова

Медреформа под надзором Зеленского и "рапорт" Гончарука

Медреформа. Президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание, участники которого - ведущие эксперты страны - будут анализировать вопросы медицинской реформы. Как говорят в комитете Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и страхования, гарант хочет проверить все нюансы новшеств, чтобы не нанести вред стране. Если на совещании найдут те или иные просчеты, их исправят до старта реформы - 1 апреля.
Отчет Гончарука. Сегодня наконец-то состоится отчет Кабмина в Верховной Раде, который премьер Алексей Гончарук должен был представить еще 14 февраля. Чиновник заявил, что подытожит чуть больше пяти месяцев совместной работы, а соответствующий отчет он уже предоставил парламенту с соблюдением всех требований к закону.
Акции протеста. Украинцев, которые сейчас находятся во Франции, призывают соблюдать меры предосторожности. Как известно, в Париже и других крупных городах страны ожидаются акции протеста, связанные с пенсионной реформой. Из-за массовых забастовок французов возможны сбои в работе общественного транспорта и уличные беспорядки. Кроме того, не исключено, что не будет работать главная достопримечательность страны - Эйфелева башня, сотрудники которой ранее неоднократно поддерживали митинги.


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Источник: https://comments.ua/
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