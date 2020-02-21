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Погода в Украине сегодня: февральская "весна" идет на спад

Переменная облачность продержится еще несколько дней, и уже в воскресенье синоптики прогнозируют дожди по всей стране

сегодня, 07:50
Автор:

• Елена Волкова

Погода в Украине сегодня: февральская "весна" идет на спад

Сегодня в Украине грядет несущественное похолодание. Если еще вчера в некоторых регионах столбики термометров показывали +11 градусов тепла, максимум этого дня - 7 градусов выше ноля (смотри иллюстрацию). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, прохладнее всего 21 февраля будет в Луганске: температура здесь будет колебаться от 2-х до 4-х градусов тепла, и возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. Чуть теплее - до +5-ти - ожидается в Донецке, Запорожье, Харькове и Ужгороде. Тем временем, в Киеве воздух прогреется до +6-ти, как и в Чернигове, Одессе, Херсоне, Симферополе, а также большинстве регионов западной Украины. Максимум этого дня составит 7 градусов тепла - такую температуру прогнозируют для Николаева, где ожидается солнце. 

Переменная облачность продержится еще несколько дней, и уже в воскресенье синоптики прогнозируют дожди по всей стране.

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Источник: https://comments.ua/
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