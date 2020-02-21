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Алкогольный хайп: спикер МВД поделился впечатлениями о протестах в Новых Санжарах

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко отметил, что жители Новых Санжар стали антигероями мировых СМИ

сегодня, 13:46
Автор:

• Мария Чиренко

Алкогольный хайп: спикер МВД поделился впечатлениями о протестах в Новых Санжарах

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко поделился впечатлением от акции протеста жителей Новых Санжар против размещения эвакуированных из Китая граждан, которая переросла в жесткие столкновения с полицией.

"Устойчивый перегар от подогретого алкоголем большого количества новосанжаровцев. В основном мужчин всех возрастов... Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змий, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти", - написал Шевченко в своем Facebook.

По словам спикера МВД, алогичный страх и паника овладели преимущественно женщинами. Он иронично предположил, что у местных жителей "будто вылезли из подсознания потусторонние химеры еще гоголевского Вия и прочей нечисти помноженные на заморский характер неизвестной угрозы". 

Шевченко также отметил тотальное недоверие местных жителей к власти и одновременно вера в слухи, домыслы. Также сыграло роль и отсутствие минимальной медицинской образованности и культуры профилактики.

Кроме того, по мнению спикера МВД, жителям Новых Санжар понравилось хоть какое-то внимание СМИ, в том числе и мировых.

"Отсутствие у местных жителей до вчерашнего дня информационных поводов для такого массового информационного паломничества всех СМИ включая мировые. Народ просто хайповал от самого факта того, что вдруг оказался в центре такого внимания", - отметил Шевченко.


Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом и столкновениями с полицией. В результате, эвакуированных из Китая украинцев все же удалось поместить на карантин.


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