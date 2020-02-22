«Строительный инспектор» Евдокименко терроризирует бизнес

Вокруг Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА разгорается новый скандал. Как передает ряд СМИ, один из сотрудников этого учреждения – Андрей Евдокименко был замечен в попытках давления на предпринимателей в Киеве.



Еще в 2017 году Евдокименко "перепутал" объект для проверки и пришел на площадку, где стройки вообще не было. "История получила широкий общественный резонанс. Казалось бы, с учетом репутации ГАСКа, уже ничто не могло удивить общественность, но Евдокименку… это удалось. Такого беспредела в исполнении чиновников КГГА еще не видели. Пострадавший бизнесмен написал о случившемся тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману", — пишут журналисты.

Впрочем, тогда Евдокименко сохранил свою должность и сейчас продолжает "давить" на столичных застройщиков благодаря покровительству и.о. директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксаны Попович. Евдокименко, якобы, не стесняясь, открыто хвастается интимной близостью с ней.

"Всеми своими успехами он обязан ей. Евдокименко со своими бесконечными наездами на застройщиков может "зачищать" рынок от конкурентов и держать их в узде, чтобы знали: перестанут слушаться - лишатся бизнеса. Взамен, Оксана прикрывает своего любимца от силовиков и нежелательного внимания СМИ", - пишет издание ВестиУА.

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