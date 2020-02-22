«Строительный инспектор» Евдокименко терроризирует бизнес

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Вокруг Департамента по вопросам
государственного архитектурно-строительного контроля КГГА разгорается новый
скандал. Как передает ряд СМИ, один из сотрудников этого учреждения – Андрей
Евдокименко был замечен в попытках давления на предпринимателей в Киеве.
Еще в 2017 году Евдокименко "перепутал"
объект для проверки и пришел на площадку, где стройки вообще не было. "История
получила широкий общественный резонанс. Казалось бы, с учетом репутации ГАСКа,
уже ничто не могло удивить общественность, но Евдокименку… это удалось. Такого
беспредела в исполнении чиновников КГГА еще не видели. Пострадавший бизнесмен
написал о случившемся тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману", — пишут
журналисты.
Впрочем, тогда
Евдокименко сохранил свою должность и сейчас продолжает "давить" на столичных
застройщиков благодаря покровительству и.о. директора Департамента по вопросам государственного
архитектурно-строительного контроля КГГА Оксаны Попович. Евдокименко, якобы, не
стесняясь, открыто хвастается интимной близостью с ней.
"Всеми своими успехами он обязан ей. Евдокименко со своими бесконечными наездами на застройщиков может
"зачищать" рынок от конкурентов и держать их в узде, чтобы знали: перестанут
слушаться - лишатся бизнеса. Взамен, Оксана прикрывает своего любимца от
силовиков и нежелательного внимания СМИ", - пишет издание ВестиУА.
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