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Эвакуированная иностранка заболела в Новых Санжарах

В Минздраве сообщили, что у женщины случилось обострение хронической гастроэнтерологической болезни

сегодня, 16:06 783
Автор:

• Таисия Ерохина

Эвакуированная иностранка заболела в Новых Санжарах

В медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах, что на Полтавщине, продолжается четвертый день карантина эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского Уханя. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у иностранной гражданки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Так, вчера вечером у женщины ухудшилось самочувствие: заболел живот. Пациентку обследовали местные специалисты.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и с специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - говорится в сообщении Минздрава.

Отметим, что иностранке назначили лечение, и сейчас уже она чувствует себя лучше. В Минздраве подчеркнули, что симптомов коронавирусной инфекции у всех поселенцев нет.

Ранее "Комментарии" писали, что на 3 этаже медцентра всегда находятся врачи, к которым могут обратиться поселенцы по телефону. О других правилах проживания в обсервации рассказал один из эвакуированных.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1463152650514502/?type=3&theater
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