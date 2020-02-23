Эвакуированная иностранка заболела в Новых Санжарах

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В медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах, что на Полтавщине,
продолжается четвертый день карантина эвакуированных украинцев и иностранцев из
китайского Уханя. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у иностранной
гражданки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.
Так, вчера вечером у женщины ухудшилось самочувствие: заболел
живот. Пациентку обследовали местные специалисты.
"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения
ультразвуковой диагностики и с специальными контейнерами для забора проб.
Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и
вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - говорится
в сообщении Минздрава.
Отметим, что иностранке назначили лечение, и сейчас уже
она чувствует себя лучше. В Минздраве подчеркнули, что симптомов коронавирусной инфекции
у всех поселенцев нет.
Ранее "Комментарии" писали, что на 3 этаже медцентра всегда
находятся врачи, к которым могут обратиться поселенцы по телефону. О других
правилах проживания в обсервации рассказал один из эвакуированных.
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