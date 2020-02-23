Эвакуированная иностранка заболела в Новых Санжарах

В медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах, что на Полтавщине, продолжается четвертый день карантина эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского Уханя. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у иностранной гражданки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Так, вчера вечером у женщины ухудшилось самочувствие: заболел живот. Пациентку обследовали местные специалисты.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и с специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - говорится в сообщении Минздрава.

Отметим, что иностранке назначили лечение, и сейчас уже она чувствует себя лучше. В Минздраве подчеркнули, что симптомов коронавирусной инфекции у всех поселенцев нет.

Ранее "Комментарии" писали, что на 3 этаже медцентра всегда находятся врачи, к которым могут обратиться поселенцы по телефону. О других правилах проживания в обсервации рассказал один из эвакуированных.

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