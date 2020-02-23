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«У нас все хорошо»: Скалецкая записала видеообращение из Новых Санжар

В видеообращении из Новых Санжар министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, почему нельзя путать понятия обсервации и карантина

сегодня, 18:30
Автор:

• Таисия Ерохина

«У нас все хорошо»: Скалецкая записала видеообращение из Новых Санжар

У эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев, которые в настоящее время находятся на обсервации в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах, поднятия температуры или появления каких-либо признаков ОРВИ не зафиксировали. Об этом на своей странице в Facebook рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, записав видео с медцентра.

Так, все поселенцы санатория проходят регулярные медицинские осмотры, трижды в день осуществляется выдача еды, а воды хватает для соблюдения водного режима. По словам Скалецкой, комнаты проветриваются, а выходить из них можно только в масках.

Кроме того, министр подчеркнула, что не следует путать два понятия – обсервация и карантин.

"Карантин – это тот режим, который объявляется в зоне, на определенной территории, которая имеет значительные распространения заражения и нужно контролировать передвижения людей, - рассказала Скалецкая. – Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда есть здоровые люди, помещенные в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения, для предотвращения распространения вируса".

Министр подчеркнула, что в Украине ни один человек коронавирусной инфекцией не заразился.

Также Скалецкая напомнила, что у одной из женщин в Новых Санжарах обострилась хроническая болезнь. Так, "Комментарии" писали, что у женщины-иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.


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Источник: https://www.facebook.com/zoryana.chernenko?epa=SEARCH_BOX
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