«У нас все хорошо»: Скалецкая записала видеообращение из Новых Санжар

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У эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев,
которые в настоящее время находятся на обсервации в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах, поднятия температуры или появления каких-либо признаков ОРВИ не зафиксировали. Об этом на
своей странице в Facebook рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая,
записав видео с медцентра.
Так, все поселенцы санатория проходят регулярные медицинские осмотры,
трижды в день осуществляется выдача еды, а воды хватает для соблюдения водного
режима. По словам Скалецкой, комнаты проветриваются, а выходить из них можно
только в масках.
Кроме того, министр подчеркнула, что не следует путать два
понятия – обсервация и карантин.
"Карантин – это тот режим, который объявляется в зоне, на определенной
территории, которая имеет значительные распространения заражения и нужно контролировать передвижения
людей, - рассказала Скалецкая. – Если мы говорим об обсервации, то это тогда,
когда есть здоровые люди, помещенные в условия изоляции для постоянного
медицинского наблюдения, для предотвращения распространения вируса".
Министр подчеркнула, что в Украине ни один человек коронавирусной инфекцией не заразился.
Также Скалецкая напомнила, что у одной из женщин в Новых
Санжарах обострилась хроническая болезнь. Так, "Комментарии" писали, что у женщины-иностранки произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.
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