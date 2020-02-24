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Осторожно, плохая погода: в Украину пришел настоящий шторм

Синоптики сделали неутешительный прогноз погоды в Украине: ливень и сильный ветер, порывы которого сегодня составят до 22 метров в секунду

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Осторожно, плохая погода: в Украину пришел настоящий шторм

Сегодня на всей территории Украины будут дожди, в некоторых регионах – с мокрым снегом. Об этом передают в гидрометцентре.

Так, согласно прогнозу, прохладнее всего сегодня днем будет в Сумах, где температура будет колебаться от -1  градуса до +1 тепла. Чуть теплее будет в Харькове, Луганске и Донецке, где температура составит +1…+3 градусов и ожидается сильный ливень. В Киеве сегодня так же дождливо, а воздух прогреется до +5-ти, в то время, как в большинстве городов на западной Украине столбики термометров покажут +4…+6. Все так же тепло, как и на минувшей неделе, будет на юге. В Одессе прогнозируют максимум этого дня – 10 тепла и небольшой дождь, а на градус меньше ожидается в Симферополе.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого сегодня составят до 22 метров в секунду. По шкале Бофорта такой показатель квалифицирован как шторм, поэтому спасатели призывают сегодня быть более осмотрительными. Уже послезавтра в Украине значительно потеплеет: в среднем, температура будет около 10 градусов тепла.
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Источник: https://comments.ua/
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