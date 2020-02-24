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В Украину пришла Масленица, а в Индию "мчит" Трамп на "болливудской" колеснице

ТОП событий 24 февраля - министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в Совете ООН по правам человека, а президент США Дональд Трамп приедет в Индию, по случаю чего разместил забавный ролик в Twitter

сегодня, 07:50
Автор:

• Елена Волкова

В Украину пришла Масленица, а в Индию "мчит" Трамп на "болливудской" колеснице

"Узники" Кремля. Сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко проведет в Женеве, где примет участие в 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Планируется, что глава МИД выступит на заседании, встретится с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также примет участие в переговорах с главами делегаций других стран. Помимо Пристайко, в Совете ООН будут выступать экс-узники Кремля Владимир Балух и Эдем Бекиров.

Герой "Болливуда" Трамп. Сегодня впервые в качестве президента США в Индию с двухдневным визитом прибудет Дональд Трамп, который планирует побывать в Нью-Дели и Ахмадабаде. Впрочем, обычная рабочая поездка уже вывала резонанс в Сети. Дело в том, что Трамп ретвитнул юмористическое видео, в котором он выступает в качестве главного героя "болливудского" фильма, и разместил его на своей странице в Twitter. В ролике, по сюжету кино "Бахубали", Трамп сражается с врагами, едет на колеснице с женой Меланией  и несет на руках дочь Иванку с мужем.

Провожаем зиму. Сегодня в Украине стартует Масленица - народный праздник продолжительностью в неделю, который символизирует проводы зимы и встречу весны. Главная традиция любимого многими праздника - выпекание блинов, которые напоминают солнце.


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Источник: https://comments.ua/
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