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Коронавирус «расползается» по миру, страны закрывают границы и стрельба в Хьюстоне: дайджест ночных новостей

Коронавирус в мире заставляет власти стран закрывать границы, объявлять карантин, а в Хьюстоне неизвестный открыл огонь по покупателям

сегодня, 07:00
Автор:

• Наталья Шевченко

Коронавирус «расползается» по миру, страны закрывают границы и стрельба в Хьюстоне: дайджест ночных новостей

 В Китае растет число заразивших коронавирусом

Число смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом нового типа заболевания в Китае увеличилось до 2592. За сутки были зарегистрированы 150 смертей, 1846 человек покинули медучреждения.

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае составило 77150 человек. Успешно курс лечения прошли 24734 человека.

 Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

Правительство Южной Кореи объявило наивысший "красный" уровень угрозы на фоне распространения коронавируса Covid-19. На данный момент в стране зафиксированы 602 случая заражения новым вирусом, погибли шесть человек.

Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Южной Кореи приняли решение продлить школьные каникулы, которые должны были закончиться 2 марта.

Австрия восстановила железнодорожное сообщение с Италией

Власти федеральных железных дорог Австрии сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией в соответствии с расписанием. Решение было принято после того, как в остановленном вчера, на пограничном пункте пропуска на перевале Бреннер поезде тест на коронавирус у двух пассажиров с симптомами, сходными с заболеванием, дал отрицательный результат.

МВФ призвало готовиться к серьезным последствиям из-за вируса COVID-2019.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков G20, призвала готовиться к серьезным последствиям для мировой экономики, вызванным опасным коронавирусом COVID-2019.

В Хьюстоне неизвестный открыл огонь по покупателям

В США на вещевом рынке в Хьюстоне, штат Техас неизвестный мужчина внезапно открыл стрельбу по покупателям, и в итоге семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Все пострадавшие во время стрельбы были доставлены в больницы, особо серьезных ранений никто не получил. На месте стрельбы был задержан мужчина, личность которого пока не раскрывается.

В Киеве ночью в отделении банка прогремел взрыв

В Киеве на проспекте Маяковского, 26 около двух часов ночи подорвали отделение "Таскомбанка". Здание получило достаточно серьезные повреждения.  В результате взрыва никто не пострадал, заметили повреждения через несколько часов.

Целью злоумышленников, скорее всего был банкомат, однако сейф остался целым.



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Источник: https://comments.ua
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