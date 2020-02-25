Израиль и Палестина достигли перемирия и ситуация с коронавирусом в мире: дайджест ночных новостей

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Палестина и Израиль договорились о перемирии
Израиль и Палестинские группировки при посреднических усилиях Египта и ООН вчера договорились о прекращении огня. Режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (00.00 по киевскому времени).
Отметим, что в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где разрабатываются образцы ракетного оружия.
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2600
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались. Об этом 25 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения, из больниц были выписаны 27 232 человека, а общее число скончавшихся достигло 2663.
Трамп запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
При этом на разработку вакцины планируют использовать более миллиарда долларов.
Сам Трамп заявил в Twitter, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
В Японии умер четвертый пассажир Diamond Princess
В японской больнице скончался четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус. Отмечается, что умершему было более 80 лет.
Общее число заразившихся на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них − 691 человек − пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.
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