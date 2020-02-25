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В Киеве на всех станциях метро появятся дефибрилляторы

На 52 киевских станциях установят дефибрилляторы

сегодня, 11:48
Автор:

• Наталья Шевченко

В Киеве на всех станциях метро появятся дефибрилляторы

В Киеве до конца года на всех станциях метро появятся дефибрилляторы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Изначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество возросло до 52 благодаря Департаменту здравоохранения города Киева. Проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Киеве всего 52 станции метрополитена.

Как сообщало издание "Комментарии", существенно повысить выживаемость пациентов с остановками сердца могут дроны, оснащенные дефибрилляторами. Новое исследование показало, что эти устройства оказываются в распоряжении подобных больных в 4 раза быстрее, чем врачи из скорой помощи.

Проведенное экспертами из Каролинского института в Стокгольме исследование показало, что эта технология существенно повышает шансы на выживаемость таких больных, так как критически необходимая для них помощь прибывает вовремя.


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Источник: https://comments.ua/
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