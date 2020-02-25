В сети появилось видео псевдомитинга под зданием налоговой в Киеве

Сегодня в Сети появилось видео, авторы которого запечатлели немногочисленный митинг под зданием налоговой в центре Киева. Судя по видеозаписи, участники акции не смогли ответить на элементарные вопросы о целях "протеста", о смысле лозунгов, написанных на плакатах, которые они держат в руках, и речевок, которые они скандируют.





В частности, на вопрос автора видео о том, под каким зданием находятся активисты, молодой представитель небольшой группы собравшихся отвечает: "чего не знаю, того не знаю".

Как пишет издание "ГолосУА", за организацией данной акции может стоять беглый экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, а также Юрий Атаманюк, первый заместитель главы налоговой милиции Украины времен Виктора Януковича.

"Мы выступаем за то, чтобы эти реформы наконец прекратить. И на самом деле вернуть Атаманюка и Клименко, потому что эти люди уже проверены временем. У них доллар тогда по 8 был, а не то, что сейчас - бардак за наш счет… Хочется изменений опять в ту сторону, которая была", - делится мнением одна из активисток.

Стоит отметить, что, судя по видео, в митинге берут участие несколько общественных организаций, о которых ранее не публиковалось никакой информации. Это может свидетельствовать о том, что организации были созданы исключительно под проведение данной акции.





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