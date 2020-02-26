Кличко vs Гончарук и "Верховный правитель" Путин: какой будет эта среда

Кличко vs Гончарук. Сегодня в Окружном админсуде Киева будут рассматривать дело по иску столичного мэра Виталия Кличко к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и правительству. Как известно, киевский градоначальник просит служителей Фемиды признать противоправными действия Кабмина, который 4 сентября минувшего года внес президенту Украины представление о его увольнении с должности главы КГГА. Кличко требует отменить предложение Гончарука, считая его противоправным.



Ядерная программа. В среду в Вене состоится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. На данный момент известно лишь то, что встреча пройдет под председательством генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид. А среди участников - представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

Обновленная Конституция РФ. В России на сегодня назначена встреча с президентом Владимиром Путиным по поправкам в Конституцию. В РФ говорят, что рабочая группа уже вышла на "финишную прямую" по подготовке документа с предложенными поправками и грядут перемены. Так, сам Путин ранее предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров. Кроме того, как сообщали “Комментарии”, рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование.

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