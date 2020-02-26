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Почему «Пошторг» дарят деньги?

Кто из нас не мечтал получить большой денежный подарок? Иногда на почту украинцам приходят письма с предложением принять участие в акции. Взамен обещают возможность выиграть большую сумму денег. Первое, что приходит в голову: не мошенничество ли это? Чтобы разобраться в сути таких предложений, мы спросили у компании «Пошторг», зачем они устраивают свои акции

сегодня, 10:00
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Почему «Пошторг» дарят деньги?

Как известно, большое количество людей в Украине испытывают острую нехватку средств. Некоторые даже устраиваются на несколько работ, чтобы прокормить себя и родных. Пытаясь осчастливить хотя бы несколько человек внезапным выигрышем, "Пошторг" внедрил ежеквартальные маркетинговые акции.

Призовой фонд у компании большой, суммы выигрышей могут достигать нескольких сотен тысяч гривен. Именно это и настораживает тех, кто пока не испытывал фортуну. Кого-то смущает, что для участия в розыгрыше нужно воспользоваться услугами "Пошторг" - стать их клиентом, оформив заказ. Это - вполне нормальное условие акции. Признаком аферы в таком случае было бы требование заплатить за само право участвовать в акции.

Розыгрыши выполняют и стандартную роль - помогают компании увеличивать базу клиентов. Товары, которые "Пошторг" предлагает купить, сделаны в Украине и известны своим высоким качеством. Речь не идет о продукции западных марок, которая стоит на полках в любом супермаркете. Уникальный ассортимент - также одна из гордостей "Пошторг", которой он хочет делиться с окружающими.

Представитель компании признался, что деньги как подарок - прекрасная возможность сказать людям "спасибо" за преданность и сделанные заказы. К сожалению, наградить всех не получится: победитель может быть только один. Из-за этого факта на "Пошторг" обрушивается много негатива и клеветы. Невзирая ни на что, деньги продолжают поступать на счета счастливчиков.

Компания "Пошторг" специализируется на доставке товаров почтой в любой населенный пункт Украины. Выбрать средства можно на сайте компании или в каталогах, которые "Пошторг" рассылает украинцам по почте.

 Уходовая косметика, лечебно-профилактические средства, бытовая химия - все необходимое есть у "Пошторг".

Не бойтесь, когда в акции обещают большие суммы денег. Обращайте внимание на другие факторы: насколько профессиональный у компании сайт, есть ли у нее горячая линия, не боится ли она показывать предыдущих везунчиков. https://poshtorg.com.ua/ru/o-kompanii/

"Пошторг" с нетерпением ждет своих будущих победителей, а мы желаем вам скорее оказаться в их числе! https://www.youtube.com/watch?v=KHP6mrYmS5c


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Источник: https://comments.ua/
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