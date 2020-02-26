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Нового директора спортивной школы «Сокол» Симчука упрекнули в отсутствии патриотизма, - СМИ

Экс-вратарю сборной Украины по хоккею Константину Симчуку напомнили о том, что он покинул команду накануне чемпионата в Москве

сегодня, 12:47
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Нового директора спортивной школы «Сокол» Симчука упрекнули в отсутствии патриотизма, - СМИ

Назначение директором детско-юношеской школы “Сокол” в Киеве  Константина Симчука – мастера спорта и бывшего вратаря национальной сборной Украины по хоккею – раскритиковали в сети. В СМИ заявили, что молодых спортсменов должен обучать человек с высокими моральными устоями. В этой связи Симчуку припомнили его поведение перед чемпионатом мира в Москве. 

“В нашей стране дела, в том числе хоккейные, должны доверяться патриотам, а не людям, меряющим патриотизм денежными знаками. Константин Симчук  уже директор детско-юношеской школы “Сокол”. Наверное, рассказывает детям о патриотизме... Как человек с такими  моральными качествами может находиться в этой должности? Может, нам ответит мэр города Киева Виталий Кличко, в подчинении которого ДЮСШ “Сокол?” – задаются вопросом журналисты.

В статье журналистов “Голос.юа” упоминается текст “Украинской правды” от 2007 года – “Что такое патриотизм и с чем его едят”. В нем речь о чемпионате мира по хоккею, который проходил в Москве. Тогда за неделю до начала чемпионата без объяснения причин тренировочный лагерь в Киеве покинули восемь основных кандидатов национальной сборной во главе с вратарем Константином Симчуком.  

По одной из версий, причиной такого поступка стало давление на украинских спортсменов со стороны Москвы.

“На них вышли (начали звонить) агенты хоккеистов. А в свою очередь, на них руководители российских клубов, где выступали игроки национальной сборной, с требованием не участвовать в играх сборной Украины на чемпионате.  Напомню, что сборная Украины в 2007 г. попала в группу вместе со сборными России, Финляндии и Дании. Еще раз о патриотизме. Такое было бы немыслимо в Канаде, Швеции или в той же Латвии. А у нас как бы можно понять: ребята зарабатывают деньги в российских клубах и с ними могут не подписать новый контракт”, – рассказывает “Голос.юа”. 

 После отказа ключевых кандидатов принимать участие в чемпионате мира, национальная сборная Украины оказалась на гране вылета из элитного дивизиона еще задолго до самих матчей. В итоге, вместо опытных игроков, честь страны пришлось отстаивать молодым вратарям Александру Федорову и Вадиму Селиверстову, которые прежде не выступали на таком высоком уровне. 

“После потери основного вратаря сборной Игоря Карпенко во время  чемпионата (получил травму в первом матче с финнами и не смог продолжить выступление) молодым вратарям Саше Федорову и Вадиму Селиверстову, не имеющим опыта выступления на таком высоком уровне, было крайне сложно. Вот где был необходим опыт и мастерство Константина Симчука”, – отмечают авторы статьи.


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Источник: https://golos.ua/i/736214
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