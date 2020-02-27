Что опаснее: опубликована статистика по коронавирусу и гриппу

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Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья
нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на самом деле
украинцам сегодня больше угрожает обычный грипп, чем "китайская" болезнь.
Только за неделю в Украине гриппом заболели более 215 тысяч человек. С начала
сезона переболело 9,3% населения страны, а это – около 4 миллионов человек.
"Статистика заболевания гриппом значительно хуже. Мы просто, к сожалению, привыкли к гриппу", – говорит Радуцкий.
В сообщении отмечается, что следует внимательно придерживаться гигиенических правил и мер профилактики. Кроме того, советуют чаще мыть руки с мылом, избегать скоплений людей, пользоваться защитной маской и дезинфицирующими средствами в помещениях.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине от гриппа за неделю умерли 10 человек.
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