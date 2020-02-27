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Что опаснее: опубликована статистика по коронавирусу и гриппу

В парламентском комитете по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования сообщили, что украинцам сейчас грипп угрожает больше, чем коронавирус

сегодня, 14:58
Автор:

• Таисия Ерохина

Что опаснее: опубликована статистика по коронавирусу и гриппу В мире каждый год врачи фиксируют до 5 млн сложных случаев заболевания гриппом, а летальных из этого числа – до 650 000. Тогда как зараженных коронавирусом сейчас 82 000 человек, а умерло от инфекции – 2800. Такая статистика обнародована на канале в Telegram партии "Слуга народа".

Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на самом деле украинцам сегодня больше угрожает обычный грипп, чем "китайская" болезнь. Только за неделю в Украине гриппом заболели более 215 тысяч человек. С начала сезона переболело 9,3% населения страны, а это – около 4 миллионов человек.
"Статистика заболевания гриппом значительно хуже. Мы просто, к сожалению, привыкли к гриппу", – говорит Радуцкий.

В сообщении отмечается, что следует внимательно придерживаться гигиенических правил и мер профилактики. Кроме того, советуют чаще мыть руки с мылом, избегать скоплений людей, пользоваться защитной маской и дезинфицирующими средствами в помещениях.

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Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине от гриппа за неделю умерли 10 человек.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]_Official
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