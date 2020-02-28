Какой будет весна-2020: синоптики дали прогноз

Украинцы провожают аномально теплую зиму, а уже на днях в свои права вступит весна. Правда, говорят синоптики, погода в начале марта мало чем будет отличаться от конца февраля. Какую погоду прогнозируют весной в 2020 году узнавали "Комментарии".

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, в марте температура будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Так, ожидается средняя температура месяца по Украине 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше средних значений за многолетний период. Осадки прогнозируют в пределах 24-44 мм, а в горных районах 36-80 мм, что соответствует 80-90% нормы. Добавим, что в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега. Кроме того, по всей Украине будут сохраняться ветры. Также в Укргидрометцентре отметили, что погода в марте будет переменчивой, а солнечные дни будут чередоваться с облачными.

"Засыплет ли нас снегом весной, как это неожиданно было в 2013 году, спрогнозировать невозможно. Предварительно, первая неделя марта не будет отличаться от последней недели февраля, будет лишь немного теплее", - отметил Билык.

Тем временем, народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что такая теплая зима является неестественной и стала последствием целенаправленного применения климатических технологий ряда стран. По подсчетам синоптика, примерно с 7-8 марта снова можно ожидать холод, поэтому мартовские морозы могут продлиться до 22 числа. Температура достигнет от -12 до -17 градусов. Кроме того, 4 и 5 марта, по прогнозу Горбаня, ожидаются обильные осадки. Однако впоследствии, говорит синоптик, динамика так называемых Атлантических циклонов должна успокоиться. Но в первую неделю апрелю еще может быть холодно. В мае, предварительно, ожидаются жаркие и засушливые дни.

Тогда как народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что ротация сезонов заставляет синоптиков быть особенно внимательными, потому что идет системная перестройка атмосферных процессов.

"Поэтому и ветер гоняет, и фронты с циклонами носятся, как дети на школьной перемене, и температура воздуха скачет, словом, юная бойкая весна – близко", - рассказала синоптик.

Диденко отметила, что начало весны будет ветреным, но какое это имеет значение, когда уже через пару дней мы начнем каждый день говорить слово "март".

Ранее "Комментарии" писали, что синоптики рассказали о наибольших температурных рекордах этой зимы.

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