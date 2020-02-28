Эксперимент с потерей кошелька: назван самый порядочный город Украины

В Украине провели социальный эксперимент, чтобы определить самый порядочный город страны. "Тест на честность" устроил сооснователь Monobank Михаил Рогальский, который опубликовал соответствующий видеоролик на своем канале в Youtube.

Эксперимент проводился в 5 городах – Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе. Всего разбросали 60 одинаковых кошельков, в которых были небольшие наличные суммы, банковские карточки с листочками, на которых написан пароль, а также визитки "владельцев".

"В каждом кошельке была наша карта с вымышленным пин-кодом, благодаря этому мы смогли померять, какое количество людей попробовали воспользоваться картой", - пояснил Рогальский.





В частности, 10 кошельков решили "потерять" во время массового мероприятии "Кураж" в столице, где работала охрана. Как показал результат, все кошельки были возвращены, но в двух – наличных средств не оказалось. Однако, еще до начала теста, 2 000 грн пропали во время пересылки кошельков (в 4 из 40) через одного из почтовых операторов волонтерам на местах, которые должны были "разбрасывать" кошельки в целях эксперимента.

Реакция прохожих на находки была разной: кто-то резво хватал "добычу", кто-то неспешно осматривался по сторонам и уже потом поднимал кошелек. Но некоторые также пытались остановить прохожих, думая, что кошелек только что потерял кто-то из них. В ролике говорится, что дольше 15 минут деньги на земле не задерживались. А те, кто порядочно звонил по номеру в визитке, найденной в кошельке, узнавали, что стали участниками эксперимента. Находку предлагалось оставить себе.

"15 из 50 кошельков в центрах городов попытались вернуть в первозданном виде. Два человека предложили вернуть кошелек, но сказали, что денег там нет. Остальные же 33 кошелька пропали почти что бесследно", - говорится в ролике.

В итоге, самым порядочным городом стал Харьков, а вот из Одессы не вернулся ни один кошелек. Кроме того, из 33 кошельков, которые не были возвращены, в 14 случаях нашедшие пытались снять деньги с карты.





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