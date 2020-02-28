День цветов и релакса: как в Dream Town будут праздновать 8 марта

Программа учитывает особенности обеих частей ТРЦ, и включает релакс-сюрпризы для гостей ТРЦ, яркие события, розыгрыши и музыкальные выступления.

В Dream Town 1 праздничные развлечения будут проходить в течение всего дня:

10:00 - 22:00 Открыта особая фотозона с перчинкой; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

12:00 - 16:00 Женщинам будут дарить сладкие цветы (и это не фигура речи) ⠀⠀

12:00 - 20:00 Гостям предложат массаж шеи и рук, а также расслабляющую парафинотерапию;

12:00 - 20:00 Роспись тела мехенди; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

12:00 - 20:00 Можно получить собственный портрет от художника-шаржиста;

16:00 - 20:00 Праздничные конкурсы с розыгрышем подарков; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

17:00 - 17:30 Шоу песочной анимации; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

17:30 - 18:00 Зрелищное бармен-шоу; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

18:00 - 19:00 Выступление певца, вошедшего в список 30 лучших голосов мира — Влада Сытника;

19:00 - 20:00 Розыгрыш весенних образов от Dolcedonna.

Программа во второй части ТРЦ больше концентрируется на развлечениях, которые подойдут для родителей с детьми. Гостей ждут:

10:00 - 22:00 Эффектная отозона "Иллюзия";

15:00 - 18:00 Яркий аквагрим;

15:00 - 18:00 Сладкая сахарная вата;

15:00 - 18:00 Мастер-класс по изготовлению праздничного букета;

15:00 - 18:00 Мастер-класс по изготовлению Травянчика;

15:00 - 17:00 Сказка-анимация;

15:00 - 19:00 Конкурсы и сюрпризы от ведущего;

17:00 - 18:00 Выступление групп "FAR FOR" и "DSIDE BAND";

18:00 - 19:00 Яркая дискотека

Развлечения бесплатны для всех посетителей. Также к празднику ТРЦ Dream Town совместно с магазином Dolcedonna проводит акцию, в которой у каждого есть шанс выиграть один из трех весенних образов от Dolcedonna. С условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

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