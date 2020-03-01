КПВВ на Донбассе изменили график работы

Начиная с воскресенья, 1 марта, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе перешли на весенний график работы. Теперь пропуск граждан будет осуществляться с 07:00 до 18:30. Об этом сообщила в пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Так, все пункты пропуска на линии разграничения с оккупированными районами Донбасса будут работать по весеннему графику.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Пограничники также обращаются с просьбой к гражданам учитывать новый график при планировании пересечения КПВВ.





Как сообщал портал "Комментарии", на административной границе с аннексированным Крымом возобновили работу контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак".

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