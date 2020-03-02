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Прогноз погоды на март: когда в Украину вернется мороз

Синоптики прогнозируют на ближайшие дни солнце и +16 градусов тепла, но холод в Украину еще вернется

сегодня, 07:05
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды на март: когда в Украину вернется мороз

Сегодня в Украине настоящая весна. Согласно информации Украинского гидрометцентра, практически во всех регионах воздух прогреется до 10-ти градусов тепла, однако кое-где возможны дожди (смотри иллюстрацию).

Так, на юге и востоке страны ожидается солнечная погода. Прохладнее всего будет в Киеве и Луганске, где термометры будут показывать +6…+8 градусов и +7…+9 соответственно. Тем временем максимум этого дня прогнозируют в Крыму: в Симферополе воздух прогреется до 11 градусов. Сильный дождь сегодня днем ожидается в Ужгороде, кроме того, осадки прогнозируют в Киеве, Житомире, Ивано-Франковске, Ровном, Луцке, Черновцах и Чернигове.

Уже завтра днем в Украине будет солнечно, без осадков и воистину по-весеннему. Столбики термометров, в  среднем, поднимутся до 14-ти тепла, а в среду – и вовсе до 16-ти. Такие показатели продержатся всю неделю, лишь в пятницу температура снизится на пару градусов, и обещают дождь.

Впрочем, согласно прогнозу метеорологов, холод в Украину еще вернется. Так, в средине марта ночью возможны заморозки, а днем столбики термометров будут показывать ноль.
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Источник: https://comments.ua/
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