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Мировой ажиотаж из-за коронавируса: дистанция в итальянском консульстве и "Евро-2020" под угрозой

Сегодня состоятся экстренные заседания из-за вспышки коронавируса: в Великобритании парламентариев созвал премьер-министр Борис Джонсон, а судьбу "Евро-2020" решит исполнительный комитет УЕФА

сегодня, 06:45
Автор:

• Елена Волкова

Мировой ажиотаж из-за коронавируса: дистанция в итальянском консульстве и "Евро-2020" под угрозой

Открытие консульства. Сегодня возобновит свою работу Генеральное консульство Украины в Милане, прием граждан в котором остановили из-за вспышки коронавируса в стране. COVID-19 диагностировали почти у тысячи человек, из которых более 20 скончались. По информации МИД, среди инфицированных есть и 25-летняя украинка. Впрочем, эвакуировать наших сограждан из этой страны пока не будут, а сотрудники Генерального консульства просят не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук и медицинскими масками.

Экстренное заседание в Лондоне. Максимальные меры предосторожности из-за COVID-19 примут и в Великобритании, где премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает экстренное заседание правительства. Депутаты обсудят быстро растущую глобальную кризисную ситуацию вокруг коронавируса.

Судьба футбольных матчей. Еще одно экстренное заседание из-за вспышки коронавируса созвал исполнительный комитет УЕФА, ведь если ситуация не улучшится, то "Евро-2020" могут отменить. Как известно, футбольные матчи должны пройти с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы. Эксперты сегодня решат судьбу первенства: если COVID-19  приобретет масштабы пандемии, оно окажется под угрозой. 


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Источник: https://comments.ua/
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